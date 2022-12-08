Стала відома ситуація з коронавірусом в Україні: за тиждень померло 54 особи

У МОЗ інформують про захворюваність на COVID-19 та кампанію з вакцинації.

Про це пише у соціальних мережах Міністерство охорони здоров'я України.

Зауважте, що у зв'язку з введенням стабілізаційних відключень електроенергії, що обмежує роботу Електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями, прийняте вимушене рішення про зміну звітного періоду щодо захворюваності на COVID-19.

За період з 25.11 по 01.12 в Україні:

зафіксовано 4810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 477, медпрацівників – 92);

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 2556 осіб,

летальних випадків – 54,

одужало – 7 185 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 346 094 особи,

одужало – 5 216 924 особи,

летальних випадків – 110 638,

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 33 126 717.

За період з 28.11 по 04.12:

65 482 (на 15,6% більше ніж попереднього тижня) особи вакциновані проти COVID–19. За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 11,1 % – це перші дози, 9,4% – другі дози, 61% – перші бустерні дози, 18,5% другі бустерні дози.

Від початку вакцинальної кампанії щеплена 16 203 491 особа, з них отримали дві дози – 15 388 413 осіб, першу бустерну дозу – 2 902 215 осіб, другу бустерну дозу – 165 664 особи, отримали додаткову дозу – 35 083 особи.

Важливо, що понад 815 тис. осіб не отримали другу дозу, та понад 12,4 млн осіб ще не отримали першу бустерну дозу.

Вакцинація від коронавірусу

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як поєднати щеплення підлітків проти коронавірусу з іншими вакцинаціями. Також у будь-який час можна робити екстрену вакцинацію, незалежно від того, коли було щеплення від COVID-19.

Також стало відомо, які вакцини захищають від штаму коронавірусу "Омікрон".

А напередодні у Польщі виявили новий різновид коронавірусу: чим він небезпечний.

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