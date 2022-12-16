Коронавирус может передаваться даже после смерти человека - NYT

Следы COVID-19 хранятся в труппах в течение 17 дней после смерти.
Коронавирусная инфекция может сохраняться в телах умерших, при этом способность вируса к заражению также сохраняется.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследование Тиба в Японии и медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии.
Специалисты выяснили, что следы COVID-19 хранятся в труппах в течение 17 дней после смерти. Японские ученые со ссылкой на эксперименты с животными заявили, что даже умершие тела сохраняют значительное количество инфекционного вируса.
"Как в ужастике о зомби, коронавирус может храниться в телах инфицированных пациентов даже после смерти", — пишет издание.
В то же время японские ученые подчеркнули, что риск распространения коронавируса от живого пациента намного выше потенциальной передачи от трупов.
Напомним, в Польше зафиксировали новую разновидность COVID- штамма "Омикрон" под названием "Цербер".
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