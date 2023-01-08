Китай скасував останні антиковідні обмеження

Скасовується вимога перебувати на карантині після прибуття до КНР.

Від 8 січня у Китаї скасовуються останні обмеження, повʼязані з політикою "нульового COVID". Тепер усі охочі можуть вʼїхати на територію материкового Китаю.

Про це пише Reuters.

Політика "нульового COVID" фактично на три роки відрізала жителів країни від решти світу.

Відкриття кордону відбулося після початку в суботу традиційного періоду подорожей напередодні святкування Нового року за місячним календарем, коли китайці з усіх куточків країни повертаються до своїх рідних міст.

До пандемії цей період подорожей у Китаї був найбільшою щорічною міграцією людей у світі. Уряд очікує, що цього сезону подорожуватиме близько двох мільярдів людей, що майже вдвічі більше, ніж минулого року, і складе до 70% від рівня допандемійного 2019 року.

Раніше уряд Китаю пригрозив вжити заходів у відповідь проти країн, які запроваджують вимоги тестування на COVID-19 для тих, хто прибуває з КНР. У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що рішуче виступають проти "спроб маніпулювати заходами щодо профілактики та боротьби" з коронавірусом у політичних цілях.

Нагадаємо, агентство Bloomberg 23 грудня 2022 року повідомило, що в Китаї за один день заразитися COVID-19 могли близько 37 мільйонів людей. Такі неймовірні цифри могли стати наслідком зняття офіційним Пекіном коронавірусних обмежень у країні.

На початку грудня китайська влада послабила коронавірусні обмеження після масових протестів. Зокрема, скасували масові тестування на коронавірус, а пацієнтам з легкими симптомами дозволили перебувати на ізоляції у себе вдома.

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