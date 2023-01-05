Стрімко розповзається світом: у ВООЗ розповіли про новий штам коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 протягом кількох тижнів став домінуючим у Сполучених Штатах Америки.

Про це пише видання Politico.

Новий підвид хвороби може спровокувати хвилю захворюваності у світі. На сьогодні Omicron XBB.1.5 був зафіксований у 29 країнах.

"Ми стурбовані його темпом зростання, зокрема, в деяких країнах Європи та північно-східної частини США, де XBB.1.5 швидко замінив інші циркулюючі підвиди", — зазначила технічний спеціаліст ВООЗ з COVID-19 Марія Ван Керхове.

Водночас у ВООЗ поки не можуть сказати, як на новий штам реагує імунітет вакцинованих людей і тих, які перехворіли на COVID-19. В організації також не уточнюють, чи є XBB.1.5 більш важким варіантом хвороби.

У публікації зазначають, що в деяких регіонах США кількість госпіталізацій наразі на 40% перевищує тогорічні показники.

Нагадаємо, в Україні наприкінці 2022 та на початку 2023 року збільшилася кількість випадків госпіталізації хворих на коронавірус. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що протягом останнього тижня минулого року до лікарень потрапили майже 3 тисячі українців. Водночас у міністерстві наголосили, що нових хвиль коронавірусу наразі не передбачається.

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