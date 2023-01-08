Китай отменил последние антиковредные ограничения

С 8 января в Китае отменяются последние ограничения, связанные с политикой "нулевого COVID". Теперь все желающие могут въехать на территорию материкового Китая.

Об этом пишет Reuters.

Политика "нулевого COVID" фактически на три года отрезала жителей страны от остального мира.

Открытие границы состоялось после начала в субботу традиционного периода путешествий в канун празднования Нового года по лунному календарю, когда китайцы со всех уголков страны возвращаются в свои родные города.

До пандемии этот период путешествий в Китае был самой большой ежегодной миграцией людей в мире. Правительство ожидает, что в этом сезоне будут путешествовать около двух миллиардов человек, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и составит до 70% уровня допандемийного 2019 года.

Ранее правительство Китая пригрозило принять ответные меры против стран, вводящих требования тестирования на COVID-19 для прибывающих из КНР. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что решительно выступают против "попыток манипулировать мерами по профилактике и борьбе" с коронавирусом в политических целях.

Напомним, агентство Bloomberg 23 декабря 2022 сообщило, что в Китае за один день заразиться COVID-19 могли около 37 миллионов человек. Такие невероятные цифры могли стать результатом снятия официальным Пекином коронавирусных ограничений в стране.

В начале декабря китайские власти ослабили коронавирусные ограничения после массовых протестов. В частности, отменили массовые тестирования на коронавирус, а пациентам с легкими симптомами разрешили находиться на изоляции у себя дома.

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