Що COVID-19 робить з нашими психікою та сном: нове дослідження вчених

Вчені зосередилися на вивченні того, як коронавірус впливає на наше психічне та фізичне здоров'я, а також функції головного мозку. Проблеми зі сном можуть стати хронічними через те, що пандемія заважає вчасно звернутися до лікаря та отримати належне лікування.

Про результати дослідження пише Science Alert.

Вчені дійшли висновку, що COVID-19 не просто впливає на наш сон, а й буквально вторгається до наших снів. Одне з досліджень показує, що включає дані з усієї доступної наукової літератури, показують, що понад половини людей (52%), які заразилися коронавірусом, стикаються з порушеннями сну під час хвороби. Найбільш поширеним порушенням сну серед реципієнтів називалося безсоння.

Як правило, більшість хворих на COVID швидко одужують і відновлюються, проте у невеликого відсотка пацієнтів симптоми коронавірусу можуть зберегтися в довгостроковій перспективі. Вчені виявили, що люди, які довгий час не можуть перемогти вірус, зрештою зіткнуться з тривалими проблемами зі сном.

Крім того, типовими симптомами COVID-19 є лихоманка, кашель і утруднене дихання — вченим відомо, що все це також порушує наш сон.

До проблем зі сном також може призвести погане психічне здоров'я. Дослідження вже підтвердили, що існує зв'язок між коронавірусом та поганим психічним здоров'ям, зокрема депресією та тривогою.

Дослідники зазначають, що впоратися з короткочасним та тривалим безсонням допоможе когнітивно-поведінкова терапія, за якою варто звернутися до лікаря.

Європейська академія когнітивно-поведінкового лікування безсоння дала рекомендації, як подолати проблеми зі сном:

дотримуйтесь графіка сну та неспання

менше думайте про речі, які спричиняють стрес

використовуйте ліжко тільки для сну

лягайте спати і вставайте, коли відчуваєте потребу у цьому

ділитесь з близькими почуттями стресу

зробіть кімнату для сну максимально темною

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 протягом кількох тижнів став домінувальним у Сполучених Штатах Америки.

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