Китай відмовився від запропонованих США вакцин від COVID-19, попри стрімке поширення вірусу – Bloomberg

В США стурбовані зростанням кількості нових штамів вірусу і його впливом на економіку Китаю.

Попри поширення у Китаї нового штаму коронавірусу, КНР відхилила пропозиції США щодо вакцин від COVID-19.

Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційних осіб США.

Зазначається, що високопосадовці в США стурбовані зростанням кількості нових штамів вірусу і його впливом на економіку Китаю: Америка неодноразово пропонувала уряду Сі Цзіньпіна отримати мРНК вакцини та іншу допомогу.

Пропозиції США були зроблені високопоставленими дипломатами, в тому числі під час грудневої поїздки до Китаю помічником держсекретаря Даніелем Крітенбрінком і старшим директором Ради національної безпеки Лорою Розенбергер, а також через чиновників охорони здоров’я та посередників.

На регулярному брифінгу для преси в Пекіні 6 січня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що китайських вакцин та медичних препаратів "загалом достатньо".

"У нас достатньо вакцин, щоб люди, які мають на це право, отримували їх, - сказала і додала: - Ми продовжуватимемо працювати з міжнародною спільнотою, включно зі США, щоб краще впоратися з викликами COVID-19 і захистити життя та здоров’я людей".

Як пише видання, прийняти вакцини від США, ймовірно, приверне увагу до неспроможності Пекіна розробити власну мРНК-вакцину в той час, коли Китай наполягає на самозабезпеченні в умовах ширшої стратегічної боротьби зі США. Китай історично стримано сприймав зовнішню допомогу під час криз.

Новий спалах COVID-19 у Китаї

У Китаї кількість пацієнтів з COVID-19 зростає кожного дня після того, як Пекін скасував пандемічні обмеження.

Італія першою в Європі повертає тестування на COVID-19 для усіх, хто прибуває із Китаю.

Пізніше уряд Марокко ухвалив рішення заборонити в’їзд на територію країни мандрівникам з Китаю, незалежно від їхньої національності, через зростання там кількості хворих на COVID-19.

Китай стикається зі сплеском нових випадків COVID, похоронні бюро вже не справляються з кількістю смертей. Одне з відділень настільки переповнене, що запровадило обмеження на 5-10 хвилин для сімей, щоб оплакувати своїх померлих родичів.

У ВООЗ розповіли про новий штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 протягом кількох тижнів став домінаційним у Сполучених Штатах Америки.

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