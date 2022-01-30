COVID-19 спричиняє мікроскопічні ушкодження легень.

Британські медики з’ясували причину постковідного синдрому, що викликає тривалу задишку у частини пацієнтів, які перехворіли на COVID-19.

Про це повідомляє ВВС News.

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Британські фахівці зазначили, що магнітно-резонансна томографія з ксеноном, як інгаляційний контрастний агент, дозволяє помітити аномалії, які зберігаються в легенях під час постковідного синдрому.

Автори дослідження вважають, що COVID-19 спричиняє мікроскопічні ушкодження легень, які неможливо помітити за допомогою комп'ютерної томографії.

Постковідний синдром спостерігається у приблизно 20% людей, які одужали після зараження новою коронавірусною інфекцією. Протягом декількох місяців після хвороби вони продовжують страждати від деяких симптомів COVID-19, зокрема від задишки, підвищеної втоми та зниження розумової працездатності. Лікування та діагностика ускладнюються тим, що звичайні методи обстеження не виявляють у них жодних відхилень.

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Раніше фахівці американської клініки провели нове дослідження, за результатами якого стало відомо, що постковідний синдром частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків.

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