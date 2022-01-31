Нова хвиля COVID-19 накрила Одеську область: понад тисячу заражених за добу

Від недуги за минулу добу померло 5 людей.

За минулу добу, 30 січня, в Одеській області COVID-19 виявили у 1 412 людей. 252 хворих одужали, п'ять – померли.

Про це повідомили на сайті МОЗ.

Як зазначають у відомстві, за весь час пандемії в Одеській області:

захворіла 261 581 людина

одужали 232 798 людей

померли 5 718 хворих

наразі хворіють 23 065 мешканців області

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 22 026 осіб. Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (2 934), далі йде Хмельницька область (2 092). На третьому місці за кількістю хворих - Житомирська область (1 576).

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Від COVID-19 померли 144 людини | Коронавірус в Україні

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