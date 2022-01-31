За добу коронавірус виявили у понад 22 тисяч українців: статистика на 31 січня

За добу коронавірус виявили у понад 22 тисяч українців: статистика на 31 січня

Недуга продовжує атакувати українців.

В Україні за минулу добу, 30 січня, заразились коронавірусом 22 026 осіб. Найбільше нових заражень - у Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Серед нових хворих - 337 медпрацівників та 2 865 дітей. Шпиталізовано 2322 людини, 78 — померли, 4 346 одужали.

Окрім того, щеплення проти коронавірусу за тиждень зробили 20 983 людини. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.

Усього від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 324 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей.

Коронавірус в Україні: кількість недужих за добу перевищила 37 тисяч

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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