Эксперты назвали скрытые симптомы "Омикрона"

У некоторых пациентов наблюдается потеря аппетита.
У больных "Омикроном" наблюдается широкий спектр симптомов, часть из которых можно принять за проявление других заболеваний.
Об этом эксперты рассказали газете The Sun.
В частности, к скрытым симптомам этого штамма коронавируса относится усталость. Согласно исследованиям, ощущение переутомления наблюдается у 62% пациентов с коронавирусом. Как отметил врач общей практики Сачин Награни, усталость может быть как ранним признаком заражения COVID-19, так и возникнуть по другой причине.
Другим симптомом "Омикрона" является боль в мышцах и ломота в теле, что обусловлены реакцией организма на коронавирус. Кроме того, ученые выяснили, что у некоторых пациентов наблюдается потеря аппетита.
Кроме того, тошнота и диарея могут свидетельствовать о заражении COVID-19. При этом специалисты отметили, что эти симптомы часто сопровождаются другими ключевыми проявлениями коронавируса, такими как боль в горле или потеря обоняния.
Ранее ученые назвали новый симптом "Омикрона" – боль в ушах.
Читайте также:
- "Пик ожидается продолжительностью несколько недель": Светлана Гук о новой волне коронавируса в Украине
- Новая волна опасна для детей: врач рассказал о симптомах коронавируса и о том, кто в группе риска
- "Новой волны не избежать, потому что мы уже в ней": Светлана Гук спрогнозировала, сколько будет продолжаться пик коронавирусной болезни.