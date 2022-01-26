Эксперты назвали скрытые симптомы "Омикрона"

У некоторых пациентов наблюдается потеря аппетита.

У больных "Омикроном" наблюдается широкий спектр симптомов, часть из которых можно принять за проявление других заболеваний.

Об этом эксперты рассказали газете The Sun.

В частности, к скрытым симптомам этого штамма коронавируса относится усталость. Согласно исследованиям, ощущение переутомления наблюдается у 62% пациентов с коронавирусом. Как отметил врач общей практики Сачин Награни, усталость может быть как ранним признаком заражения COVID-19, так и возникнуть по другой причине.

Другим симптомом "Омикрона" является боль в мышцах и ломота в теле, что обусловлены реакцией организма на коронавирус. Кроме того, ученые выяснили, что у некоторых пациентов наблюдается потеря аппетита.

Кроме того, тошнота и диарея могут свидетельствовать о заражении COVID-19. При этом специалисты отметили, что эти симптомы часто сопровождаются другими ключевыми проявлениями коронавируса, такими как боль в горле или потеря обоняния.

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Ранее ученые назвали новый симптом "Омикрона" – боль в ушах.

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