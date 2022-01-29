Заклади відчинені лише для щеплених та з негативними тестами: у Львівській області посилюють карантин

Нові обмеження почнуть діяти від понеділка.
Від понеділка, 31 січня, у Львівській області посилюють карантинні заходи – через стрімке поширення COVID-19.
Таке рішення ухвалили члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Додаткові карантинні заборони у Львівській області від 31 січня 2022 року:
- 1) Заборонено приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос. Якщо 100% працівників та відвідувачів мають сертифікати про щеплення, негативні тести чи сертифікати про одужання – робота дозволена.
- 2) Заборонено діяльність ринків, крім продовольчих. Якщо 100% працівників та відвідувачів мають сертифікати про щеплення, негативні тести чи сертифікати про одужання – робота дозволена.
- 3) Заборонено приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. Якщо 100% працівників та відвідувачів мають сертифікати про щеплення, негативні тести чи сертифікати про одужання – робота дозволена.
- 4) Заборонено приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності. Якщо 100% працівників та відвідувачів мають сертифікати про щеплення чи негативні тести – робота дозволена (сертифікати про одужання не беруться до уваги).
- 5) Заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з атестації здобувачів, заходів з оцінювання якості освіти. Якщо 100% працівників та відвідувачів мають сертифікати про щеплення чи негативні тести – робота дозволена (сертифікати про одужання не беруться до уваги).
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