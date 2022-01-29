Заклади відчинені лише для щеплених та з негативними тестами: у Львівській області посилюють карантин

Заклади відчинені лише для щеплених та з негативними тестами: у Львівській області посилюють карантин

Нові обмеження почнуть діяти від понеділка.

Від понеділка, 31 січня, у Львівській області посилюють карантинні заходи – через стрімке поширення COVID-19.

Таке рішення ухвалили члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Додаткові карантинні заборони у Львівській області від 31 січня 2022 року:

1) Заборонено приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос. Якщо 100% працівників та відвідувачів мають сертифікати про щеплення, негативні тести чи сертифікати про одужання – робота дозволена.

2) Заборонено діяльність ринків, крім продовольчих. Якщо 100% працівників та відвідувачів мають сертифікати про щеплення, негативні тести чи сертифікати про одужання – робота дозволена.

3) Заборонено приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. Якщо 100% працівників та відвідувачів мають сертифікати про щеплення, негативні тести чи сертифікати про одужання – робота дозволена.

4) Заборонено приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності. Якщо 100% працівників та відвідувачів мають сертифікати про щеплення чи негативні тести – робота дозволена (сертифікати про одужання не беруться до уваги).

5) Заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з атестації здобувачів, заходів з оцінювання якості освіти. Якщо 100% працівників та відвідувачів мають сертифікати про щеплення чи негативні тести – робота дозволена (сертифікати про одужання не беруться до уваги).

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