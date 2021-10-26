"Червону" зону введуть ще у 5 областях: Ляшко назвав регіони

Найближчими днями у цих регіонах відбудеться засідання комісії з ТЕБ і НС.

Найближчими днями до "червоної" зони карантину можуть перевести ще 5 областей через складну епідситуацію.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здорв'я України Віктор Ляшко у програмі "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я скерувало до Кабміну подання про включення в Україні до "червоної" зони епіднебезпеки ще 5 областей. Йдеться про Львівську, Житомирську та Луганську області, ще 2 регіони міністр не назвав.

"У цих областях перевищі індикатори. Найближчими днями (у вище вказаних областях - ред.) відбудеться засідання комісії з ТЕБ і НС (техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), де й приймуть відповідне рішення. Я впевнений, що там введуть "червону" зону", - сказав Ляшко.

Зазначимо, через погіршення епідситуаці найближчим часом може перейти до "червоної" зони карантину Чернігівщина. За словами заступниці голови ОДА Жанна Шерстюк, всі показники відповідають "червоному" рівню епіднебезпеки.

Нагадаємо, від сьогодні, 26 жовтня, режим суворих карантинних обмежень запровадять у Рівненській та Миколаївській областях. Раніше "червону" зоні карантину ввели у Херсонській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській області.

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