Коронавірус у Дніпропетровській області: за добу підтвердили 1760 нових випадків

Коронавірус у Дніпропетровській області: за добу підтвердили 1760 нових випадків

Найбільше нових випадків зареєстрували у Дніпрі — 623.

Дніпропетровська область є антилідером за кількістю нових випадків інфікування на коронавірус. Станом на 26 жовтня у регіоні 1760 хворих.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Найбільше нових випадків зареєстрували у Дніпрі — 623, у Павлограді — 138, у Кривому Розі — 127, у Нікополі — 104, у Кам'янському — 103. Подолали коронавірусну інфекцію 284 пацієнти, померли — 49.

Зазначимо, що загалом в Україні за добу зафіксували 19 120 нових випадків інфікування. Від недуги померли 734 особи, одужали — 9738.

Протестували методом ПЛР 61027 особи, методом ІФА —18 233.

Нагадаємо, що в Україні від коронавірусу вже проведено понад 16 млн щеплень. Понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19.

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