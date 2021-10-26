Коронавірус у Дніпропетровській області: за добу підтвердили 1760 нових випадків

Найбільше нових випадків зареєстрували у Дніпрі — 623.
Дніпропетровська область є антилідером за кількістю нових випадків інфікування на коронавірус. Станом на 26 жовтня у регіоні 1760 хворих.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше нових випадків зареєстрували у Дніпрі — 623, у Павлограді — 138, у Кривому Розі — 127, у Нікополі — 104, у Кам'янському — 103. Подолали коронавірусну інфекцію 284 пацієнти, померли — 49.
Зазначимо, що загалом в Україні за добу зафіксували 19 120 нових випадків інфікування. Від недуги померли 734 особи, одужали — 9738.
Протестували методом ПЛР 61027 особи, методом ІФА —18 233.
Нагадаємо, що в Україні від коронавірусу вже проведено понад 16 млн щеплень. Понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19.