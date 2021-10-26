"Красную" зону введут еще в 5 областях: Ляшко назвал регионы

В ближайшие дни в этих регионах состоится заседание комиссии по ТЭБ и ЧС.

В ближайшие дни в "красную" зону карантина могут попасть еще 5 областей из-за сложной эпидситуации.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко в программе "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, Министерство здравоохранения направило в Кабмин представление о включении в Украине в "красную" зону эпиднебезопасности еще 5 областей. Речь идет о Львовской, Житомирской и Луганской области, еще 2 региона министр не назвал.

"В этих областях выше индикаторы. В ближайшие дни (в выше указанных областях — ред.) состоится заседание комиссии по ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций), где и примут соответствующее решение. Я уверен, что там введут "красную" зону", — сказал Ляшко.

Отметим, из-за ухудшения эпидситуации в ближайшее время может перейти в "красную" зону карантина Черниговщина. По словам замглавы ОГА Жанна Шерстюк, все показатели соответствуют "красному" уровню эпиднебезопасности.

Напомним, с сегодняшнего дня, 26 октября, режим строгих карантинных ограничений введен в Ровенской и Николаевской областях. Ранее "красную" зону карантина ввели в Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской области.

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