В Україні ще дві області переходять у "червону" зону

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Рівненська та Миколаївська області через спалах коронавірусу від 26 жовтня переходять у "червону" зону карантину.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.
Рішення про перехід цих двох областей 23 жовтня ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Державна комісія вирішила встановити 26 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей. Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у рішенні комісії.
Також відповідно до рішення комісії 23 жовтня у "червону" зону карантину переходить Сумська область.
Нагадаємо, що станом на 20 жовтня у "червоній" зоні перебуває п'ять областей.
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