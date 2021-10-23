В Україні ще дві області переходять у "червону" зону

В Україні ще дві області переходять у "червону" зону

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Рівненська та Миколаївська області через спалах коронавірусу від 26 жовтня переходять у "червону" зону карантину.

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Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Рішення про перехід цих двох областей 23 жовтня ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Державна комісія вирішила встановити 26 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей. Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у рішенні комісії.

Також відповідно до рішення комісії 23 жовтня у "червону" зону карантину переходить Сумська область.

Нагадаємо, що станом на 20 жовтня у "червоній" зоні перебуває п'ять областей.

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