Вчені назвали новий нетиповий симптом "Омікрону"

Спеціалісти продовжують досліджувати вірус.

Крім симптомів, що дуже схожі на ті, які відчувають люди, заражені "Дельта", вчені назвали ще один нетиповий момент, характерний поки що тільки для нового штаму "Омікрон".

Про це пише видання Тhe Guardian.

Кількість хворих на штам "Омікрон" у світі стрімко зростає. Збільшення нових випадків дало можливість дослідникам ZOE COVID Study позначити основні симптоми, що вказують на те, що людина захворіла саме на цей варіант коронавірусу.

Спеціалісти повідомили про нетиповий симптом - "мозковий туман". Це розпливчастий термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги та ясності розуму.

Зі слів професора Тіма Спектора, провідного наукового співробітника програми ZOE COVID Study, до кінця грудня "Омікрон" стане домінуючим штамом.

Омікрон зафіксували у 89 країнах світу | Новини світу

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я раніше заявили про дуже високий ризик поширення штаму “Омікрон”.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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