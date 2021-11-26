Новий штам коронавірусу отримав назву “Омікрон”: він ще більш заразний та небезпечний

Новий штам коронавірусу отримав назву “Омікрон”: він ще більш заразний та небезпечний

Цей різновид вірусу, що викликає COVID-19, несе вищий ризик повторного зараження.

У п’ятницю, 26 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву “Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння.

Про це йдеться в опублікованій сьогодні заяві ВООЗ.

Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров’я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанту у хворих COVID-19 збільшується. У зв’язку з цим уряди багатьох країн світу ухвалили рішення про заборону подорожей з Південної Африки, а також заборонила звідти авіарейси.

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Консультативна група ВООЗ рекомендувала позначити новий штам, що отримав назву “Омікрон” (за літерою грецького алфавіту), як такий, що "викликає занепокоєння”, при цьому він несе вищий ризик повторного зараження, ніж інші варіанти

У ВООЗ заявили, що знадобляться тижні, щоб зрозуміти, як цей варіант може вплинути на діагностику, лікування та вакцини.

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Нагадаємо, Ізраїль через новий штам коронавірусу перебуває на межі надзвичайного стану. Громадянам, які приїжджають до країни з Африки, необхідно закриватись на двотижневий карантин.

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