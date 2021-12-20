Ученые назвали новый нетипичный симптом "Омикрона"

Специалисты продолжают изучать вирус.

Кроме симптомов, очень похожих на те, которые испытывают люди, зараженные "Дельта", ученые назвали еще один нетипичный момент, характерный пока только для нового штамма "Омикрон".

Об этом пишет издание Тhe Guardian.

Количество больных штаммом "Омикрон" в мире стремительно растет. Увеличение новых случаев позволило исследователям ZOE COVID Study обозначить основные симптомы, указывающие на то, что человек заболел именно этим вариантом коронавируса.

Специалисты сообщили о нетипичном симптоме — "мозговом тумане". Это расплывчатый термин для описания чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности разума.

По словам профессора Тима Спектора, ведущего научного сотрудника программы ZOE COVID Study, к концу декабря "Омикрон" станет доминирующим штаммом.

Омикрон зафиксировали в 89 странах мира | Новости мира

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили об очень высоком риске распространения штамма "Омикрон".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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