Вірус штаму “Омікрон” викликає нетиповий симптом захворювання — дослідження учених

14 грудня 2020 року у Британії виявляють новий на той час різновид коронавірусу / Pexels

Водночас більшість проявів нового варіанту інфекції нагадує звичайну застуду.

Спеціалісти медичної компанії ZOE та науковці Королівського коледжу Лондоназа допомогою дослідження визначили, що штам "Омікрон" викликає не тільки класичні симптоми коронавірусу.

Як повідомляє в суботу, 18 грудня, видання Daily Express, одним із нетипових проявів захворювання є втрата апетиту.

Дослідники виявили, що підвищена температура, кашель і втрата нюху спостерігається у пацієнтів тільки в 50% випадках. Серед найбільш поширених проявів - нежить, головний біль, стомлюваність, чхання та біль в горлі.

А некласичним симптомом нового варіанту інфекції науковці назвали втрату апетиту.

Результати дослідження, зазначає видання, збігаються з невеликою групою даних від учасників, які повідомили, що їхні позитивні результати ПЛР-тестів припускали або підтвердили штам "Омікрон".

Нагадаємо, в Україні уже виявили новий штам вірусу "Омікрон". Йдеться про жінку, яка повернулася з ОАЕ, де, наймовірніше, могла інфікуватися.

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