Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 грудня

Найбільше хворих додалося у столиці - 374 хворих.

В Україні станом на ранок неділі, 19 грудня, зафіксовано 3 602 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 176 людей. Одужало 6 866 пацієнтів. За добу вакциновано 62 686 українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 374;

Вінницька область – 145;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 236;

Донецька область – 124;

Житомирська область – 191;

Закарпатська область – 115;

Запорізька область – 165;

Івано-Франківська область – 134;

Київська область – 274;

Кіровоградська область – 99;

Луганська область – 9;

Львівська область – 221;

Миколаївська область – 105;

Одеська область – 163;

Полтавська область – 139;

Рівненська область – 119;

Сумська область – 114;

Тернопільська область – 160;

Харківська область – 92;

Херсонська область – 26;

Хмельницька область – 183;

Черкаська область – 93;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 88.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 608 151 особа;

одужало – 3 331 865 осіб;

летальних випадків – 93 105.

Як повідомлялося, в Україні напередодні, 18 грудня, було зафіксовано 7 503 підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 288 людей, ще 18 534 - одужало.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.