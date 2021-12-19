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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 грудня

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 грудня

Associated Press

Найбільше хворих додалося у столиці - 374 хворих.

В Україні станом на ранок неділі, 19 грудня, зафіксовано 3 602 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 176 людей. Одужало 6 866 пацієнтів. За добу вакциновано 62 686 українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах: 

  • м. Київ – 374;
  • Вінницька область – 145;
  • Волинська область – 142;
  • Дніпропетровська область – 236;
  • Донецька область – 124; 
  • Житомирська область – 191;
  • Закарпатська область – 115;
  • Запорізька область – 165;
  • Івано-Франківська область – 134;
  • Київська область – 274;
  • Кіровоградська область – 99;
  • Луганська область – 9;
  • Львівська область – 221;
  • Миколаївська область – 105;
  • Одеська область – 163;
  • Полтавська область – 139;
  • Рівненська область – 119;
  • Сумська область – 114;
  • Тернопільська область – 160;
  • Харківська область – 92;
  • Херсонська область – 26;
  • Хмельницька область – 183;
  • Черкаська область – 93;
  • Чернівецька область – 91;
  • Чернігівська область – 88.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 608 151 особа;
  • одужало – 3 331 865 осіб;
  • летальних випадків – 93 105.

Як повідомлялося, в Україні напередодні, 18 грудня, було зафіксовано 7 503 підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 288 людей, ще 18 534 - одужало. 

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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