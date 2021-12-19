Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 грудня

Найбільше хворих додалося у столиці - 374 хворих.
В Україні станом на ранок неділі, 19 грудня, зафіксовано 3 602 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 176 людей. Одужало 6 866 пацієнтів. За добу вакциновано 62 686 українців.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 374;
- Вінницька область – 145;
- Волинська область – 142;
- Дніпропетровська область – 236;
- Донецька область – 124;
- Житомирська область – 191;
- Закарпатська область – 115;
- Запорізька область – 165;
- Івано-Франківська область – 134;
- Київська область – 274;
- Кіровоградська область – 99;
- Луганська область – 9;
- Львівська область – 221;
- Миколаївська область – 105;
- Одеська область – 163;
- Полтавська область – 139;
- Рівненська область – 119;
- Сумська область – 114;
- Тернопільська область – 160;
- Харківська область – 92;
- Херсонська область – 26;
- Хмельницька область – 183;
- Черкаська область – 93;
- Чернівецька область – 91;
- Чернігівська область – 88.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 608 151 особа;
- одужало – 3 331 865 осіб;
- летальних випадків – 93 105.
Як повідомлялося, в Україні напередодні, 18 грудня, було зафіксовано 7 503 підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 288 людей, ще 18 534 - одужало.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.