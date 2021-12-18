У Парижі скасували традиційний новорічний салют через пандемію коронавірусу

У Парижі скасували традиційний новорічний салют через пандемію коронавірусу

МИнулого всі урочистості також були скасовані через комендантську годину.

У Парижі скасували традиційний салют, що проводиться щорічно 31 грудня з нагоди святкування Нового року. Причина — стрімке відновлення пандемії коронавірусу по всій Франції.

Про це повідомив канал BFMTV.

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Під час прес-конференції 17 грудня прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що попросив мерів міст відмовитися від новорічних святкувань через відновлення пандемії коронавірусу в країні.

"Париж після прохання уряду, штабу поліції та органів охорони здоров’я, повідомляє, що урочистості 31 грудня на Єлисейських полях не відбудуться. Концерт французьких музикантів DJset та феєрверк-шоу, на жаль, не відбудуться", – повідомили у мерії Парижа.

Мер міста сподівається, "що 2022 рік дозволить нам відсвяткувати щасливі моменти разом".

"Тим часом бажаю вам розділити з близькими чудові святкування закінчення року", — резюмував мер Парижу.

У 2020 році всі урочистості також були скасовані через комендантську годину, введену для боротьби з пандемією коронавірусу. Скасували обмеження в Парижі тоді лише на Святвечір.

Нагадаємо, у Франції на тлі нового спалаху COVID-19 вирішили на чотири тижні заборонити діяльність усіх нічних клубів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна майже підійшла до запровадження обов'язкової вакцинації проти COVID-19.

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