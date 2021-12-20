У Франції дітям вкололи вдвічі більшу дозу COVID-вакцини: що трапилося

Можливі наслідки після передозування для цих дітей можуть полягати в основному в лихоманці та болях в тілі.

У Франції шестеро дітей отримали передозування COVID-вакцини Pfizer: замість 10 мкг їм вкололи дозу 20 мкг препарату.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Le Figaro.

У центрі вакцинації в Ле-Мані шестеро дітей у віці від 5 до 11 років отримали вдвічі більшу дозу вакцини. Передозування діти отримали помилково.

"Шість дітей отримали помилково дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Відзначивши цю аномалію, на додаток до заходів, вжитих щодо доз наступних вакцин, лікар Центру вакцинації негайно зв’язався з відповідними сім'ями, щоб проінформувати їх та призначити з ними необхідні подальші заходи", — йдеться в повідомленні.

Можливі наслідки після передозування для цих дітей можуть полягати в основному в лихоманці та болях в тілі. При цьому симптоми відсутні у п’ятьох дітей, а у шостої дитини спостерігалася втома та біль.

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