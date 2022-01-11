В Японії створили захисну маску, яка світиться від коронавірусу: відео

В Японії створили захисну маску, яка світиться від коронавірусу: відео

Для її виготовлення використали антитіла страуса.

Науковці Кіотського університету в Японії створили знімний фільтр для захисної маски, який світиться при контакті з коронавірусом після обприскування хімічною рідиною та під ультрафіолетовими променями.

Як повідомляє видання Dezeen, дослідники сподіваються, що цей винахід допоможе швидко виявляти коронавірус та та запобігати його поширенню.

За словами керівника дослідницької групи Кіотського університету Ясухіро Цукамото, для створення цього фільтра були використані антитіла страусів, оскільки ці птахи дуже стійкі до хвороб завдяки своїй сильній імунній системі.

Також читайте У Москві чоловік без маски влаштував стрілянину в центрі адмінпослуг

Щоб створити антитіла до коронавірусу, вчені вводили птахам шиповидний білок вірусу. Потім витягли антитіла страусів з жовтка пташиних яєць і зв'язали їх з фільтрами в масці з допомогою полімолочної кислоти.

Ефективність фільтра, який можна прикріплювати до одноразових масок, була підтверджена клінічними випробуваннями, під час яких піддослідні носили маски протягом восьми годин.

"Це зручний та недорогий пристрій, який запобігає вторгненню збудника COVID-19 в організм людини", - запевняє Цукамото.

Наразі коронавірус можна побачити на масці тільки якщо обробити її рідиною і помістити під ультрафіолетове світло. Проте вчені планують розробити маски, що світяться під світлом мобільного телефона. Вони вже подали патентну заявку на такий винахід і планують випустити маски у продаж до кінця 2022 року.

Нагадаємо, пасажира, який летів з Форт-Лодердейла до Вашингтона, вигнали з літака після того, як він одягнув жіночі червоні трусики замість маски для обличчя.

Читайте також: