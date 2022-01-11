В Україні розглянуть питання щодо запровадження вакцинації дітей від 5 років

В Україні розглянуть питання щодо запровадження вакцинації дітей від 5 років

Головний санітарний лікар зазначив, що наразі рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, що в Україні, ймовірно, дозволять вакцинувати дітей від 5 років. Відповідне рішення розглянуть навесні.

Про це він сказав під час інтерв'ю ВВС.

Також читайте В Україні відкрито запис на бустерну дозу вакцини проти коронавірусу: хто зможе отримати

"Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від COVID попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах", — зазначив Кузін.

Головний санітарний лікар також підкреслив, що наразі на рівні Європи це питання не розглядають — рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було.

"Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", — повідомив Кузін.

Нагадаємо, у світі розпочали щеплювати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Зокрема, таке рішення ухвалили вже в Італії, Іспанії, Австралії та Польщі.

Читайте також: