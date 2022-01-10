Не всі маски захищають: у МОЗ звернулися до українців

Не всі маски захищають: у МОЗ звернулися до українців

Пластикові "маски" не згадуються в документах.

Прозорі пластикові "маски" - це не засіб індивідуального захисту проти коронавірусу.

Про це повідомили у пресслубжі Міністерстві охорони здоров’я.

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Зазначається, що ці засоби не згадуються у документах, які регулюють протиепідемічні правила. Втім, йдеться про використання медичних масок чи респіраторів, що повністю закривають ніс та рот.

"Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні "маски". Насправді,нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають",- наголосили у Мінохорони здоров'я.

Таким чином люди, які використовують прозорі "маски", не мають ефективного засобу індивідуального захисту. Адже вони щільно не прилягають до обличчя. "Відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски", - наголосили у міністерстві.

Як повідомлялося, тривале носіння маски може спричинити натирання шкіри. У МОЗ розповіли, як зменшити неприємності під час тривалого використання маски. Деталі - у матеріалі.

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