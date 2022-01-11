В Японии создали защитную маску, светящуюся от коронавируса: видео

Для ее изготовления использовали антитела страуса.

Ученые Киотского университета в Японии создали съемный фильтр для защитной маски, который светится при контакте с коронавирусом после опрыскивания химической жидкостью и под ультрафиолетовыми лучами.

Как сообщает издание Dezeen, исследователи надеются, что это изобретение поможет быстро выявлять коронавирус и предотвращать его распространение.

По словам руководителя исследовательской группы Киотского университета Ясухиро Цукамото, для создания этого фильтра были использованы антитела страусов, поскольку эти птицы очень устойчивы к болезням благодаря своей сильной иммунной системе.

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Чтобы создать антитела к коронавирусу, ученые вводили птицам шиповидный белок вируса. Затем извлекли антитела страусов из желтка птичьих яиц и связали их с фильтрами в маске с помощью полимолочной кислоты.

Эффективность фильтра, который можно прикреплять к одноразовым маскам, была подтверждена клиническими испытаниями, во время которых испытуемые носили маски в течение восьми часов.

"Это удобное и недорогое устройство, которое предотвращает вторжение возбудителя COVID-19 в организм человека", — уверяет Цукамото.

Пока коронавирус можно увидеть на маске только если обработать ее жидкостью и поместить под ультрафиолетовый свет. Однако ученые планируют разработать маски, светящиеся под светом мобильного телефона. Они уже подали патентную заявку на такое изобретение и планируют выпустить маски в продажу до конца 2022 года.

Напомним, пассажира, летевшего из Форт-Лодердейла в Вашингтон, выгнали из самолета после того, как он надел женские красные трусики вместо маски для лица.

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