Кількість хворих зросла на 203%: на Прикарпатті після свят у двох громадах зафіксували спалах COVID-19

У двох громадах на Прикарпатті можуть ввести додаткові протиепідемічні заходи.
В Івано-Франківській області у Коломийській та Долинській територіальних громадах зафіксували спалах коронавірусу.
Про це під час наради з очільниками районних адміністрацій, яка транслювалась у Facebook, повідомив головний держаний санітарний лікар області та гендиректор обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук.
За даними Руслана Савчука, у Долинській територіальній громаді зафіксували 85 випадків захворювання на COVID-19, що збільшило кількість хворих на 203%. У Коломийській громаді підтвердили 123 випадки коронавірусу, що спричинило ріст захворювання на 112%. Також спалах COVID-19 стався і селі Воскресінці Коломийського району.
За даними головного санітарного лікаря Прикарпаття, в області захворюваність на коронавірус зросла на 43,6%. Найбільше хворих в Івано-Франківському, Калуському, Косівському, Надвірнянському та Коломийському районах. На 50% зменшився рівень захворюваності лише у Верховинському районі.
"Я сьогодні направляю подання до ОДА щодо можливості розгляду введення додаткових протиепідемічних заходів на територіях цих двох ОТГ, з метою локалізації поширення вірусу серед населення і оптимізації будь-яких святкових заходів", - наголосив Руслан Савчук.
Зазначимо, що Івано-Франківська області перебуває у "жовтій" зоні карантину.
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