Люди, які перехворіли на "Омікрон", не потребують бустерного щеплення - ізраїльський лікар

Люди, які перехворіли на "Омікрон", не потребують бустерного щеплення - ізраїльський лікар

В подальшому потрібно буде адаптовувати вакцини до нових варіантів кожні кілька років, припускає лікар.

Видатний ізраїльський лікар вважає, що три дози вакцини забезпечують достатній довгостроковий захист від важкої форми коронавірусу, а тому немає необхідності вводити четверту дозу. Зокрема, це стосується людей, які перехворіли на "Омікрон".

Таку думку висловив інфекціоніст ізраїльського медичного центру професор Еял Лешем, пише CNBC.

"Тож можливо, що люди, які отримали дві або три дози поточних вакцин, а потім захворіли на "Омікрон" під час цієї хвилі або піддалися впливу інших менш вірулентних варіантів, взагалі не потребуватимуть іншого бустера", - сказав професор.

Водночас, за його словами, вакцини, які існують нині, можливо, в подальшому потрібно буде адаптувати до нових варіантів кожні кілька років.

"Можливо, нам доветься оновлювати ці прискорювачі кожні кілька років, можливо, щороку, щоб налаштувати їх на поширений варіант, але нам можуть не знадобитися жодні прискорювачі, якщо майбутні варіанти виявляться менш шкідливими, як ми бачимо з "Омікроном", — сказав він.

Як пише видання, наразі представники охорони здоров’я в інших країнах не мають одностайної думки щодо того, чи будуть потрібні четверті дози вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, ТСН.ua писав про те, хто може отримати бустер та як це зробити, а також які вакцини використовують для третього щеплення. Детальніше - за цим посиланням.

Як повідомлялося, в Україні дозволили бустерну вакцинацію проти COVID-19: як записатися на щеплення.

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