У Греції запровадили четверту дозу вакцини проти коронавірусу для окремих груп людей

У Греції запровадили четверту дозу вакцини проти коронавірусу для окремих груп людей

Отримати четверту дозу вакцини такі люди зможуть через 3-6 місяців після третьої.

Національний комітет з вакцинації Греції схвалив введення четвертої дози вакцини від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом.

Про це повідомляє Ekathimerini.

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Таке рішення стосується пацієнтів із гематологічними та онкологічними захворюваннями, які перебувають на лікуванні, людей, які отримують імуносупресивні препарати, пацієнтів з ревматичними захворюваннями або нирковою недостатністю, а також тих осіб, яким пересаджували органи.

Експерти кажуть, що четверту дозу вакцини такі люди зможуть отримати через 3-6 місяців після третьої.

Нагадаємо, у Греції, аби стримати зростання захворюваності на коронавірус, влада запровадила низку додаткових обмежень у період від 3 до 16 січня, які переважно торкатимуться нічних розважальних закладів.

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