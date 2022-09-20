В Україну доставили 400 тисяч доз вакцини Comirnaty/Pfizer

18 вересня 2022 року Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах міжнародної ініціативи COVAX доставив в Україну 400 тисяч доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Про це інформує МОЗ.

Особливістю цієї партії вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech є те, що її не потрібно розбавляти фізіологічним розчином. Вона відразу готова до використання, перед ін’єкцією вакцину потрібно лише розморозити. Це спрощує роботу медичним працівникам.

Перша партія, 500 тисяч доз, модернізованої вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech була доставлена в Україну 23 липня 2022 року. Також 4 серпня ЮНІСЕФ у межах COVAX доставив 100 тисяч доз вакцини Janssen (Jcovden).

«Разом із міжнародними партнерами ми продовжуємо доставляти в Україну вакцини проти COVID-19. З наближенням осінньо-зимового періоду особливо важливо захиститись від коронавірусної хвороби, адже як показує досвід минулих років, в цей час різко збільшується захворюваність», – наголосив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України.

За минулий тиждень в Україні було зафіксовано більше ніж 36 тисяч випадків захворювання на COVID-19 – тільки вакцинація може полегшити перебіг хвороби, захистити від ризиків госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

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Вакцина була розподілена та доставлена Міністерством охорони здоров’я в 23 області України та місто Київ. До прикладу, Львівська область отримала понад 43 тис. доз, Дніпропетровська – майже 55 тис., Одеська – понад 42 тис., Київ – майже 59 тис. доз вакцини Comirnaty/Pfizer.

«Вакцинація – важливий пріоритет під час надзвичайних ситуацій у гуманітарній сфері й один з ключових напрямів роботи ЮНІСЕФ, направленої на захист і благополуччя дітей та їхніх батьків. ЮНІСЕФ продовжуватиме допомагати Україні забезпечувати доступ до імунізації і дотримуватись холодового ланцюга для вакцин», – сказав Мурат Шахін, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні, зазначив: «ВООЗ продовжує підтримувати українську систему охорони здоров’я через надання вакцин в рамках COVAX та навчила більше ніж 30 тисяч медичних працівників безпечному та ефективному використанню вакцин проти COVID-19, включаючи застосування вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Ми закликаємо всіх, особливо осіб похилого віку, людей з хронічними захворюваннями та з груп ризику, отримати первинне щеплення і бустерні дози проти COVID-19 і захистити себе та інших в осінньо-зимовий період».

Comirnaty від Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, що має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

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Вакцина дозволена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я. В Україні вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Нагадуємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримує вакцини проти коронавірусної хвороби тільки безоплатно у межах COVAX – міжнародної ініціативи, яка сприяє доступу до ефективних і безпечних вакцин проти COVID-19 для всіх країн. Постачання від імені ініціативи продовжаться, щоб захистити якомога більше людей в Україні від коронавірусної хвороби.

Вакцинуватися проти COVID-19 в Україні можуть усі дорослі та діти віком від 12 років. Бустерну дозу можуть зробити всі люди, старші 18 років. Також в Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти коронавірусної хвороби усім людям віком від 60 років, а також людям віком 18-59 років зі супутніми хворобами, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.

ВООЗ, ЮНІСЕФ, GAVI, ЄС, Великобританія, USAID продовжують підтримувати Україну щодо вакцинації проти COVID-19, і майбутнє постачання гарантуватимуть, що якомога більше людей отримають захист.

Постачання вакцини Comirnaty/Pfizer стала можливою завдяки фінансовій підтримці USAID.

Довідково:

Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин проти COVID-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин проти COVID-19. COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.

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