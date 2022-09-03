Взимку можуть з'явитися абсолютно нові штами коронавірусу

У Європейському агентстві з лікарських засобів готують нові препарати для ревакцинацій людей похилого віку, уразливих груп населення, вагітних жінок і медичних працівників

Цієї зими можуть з’явитися абсолютно нові варіанти COVID-19, але існуючі вакцини повинні захистити людей від серйозних захворювань і смерті.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на заяву керівника відділу вакцин Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Марко Кавалері.

“Можливо, з’явиться абсолютно новий варіант, який ми не можемо передбачити сьогодні”, - сказав він на пресконференції в п’ятницю, 2 вересня.

За його словами, європейська стратегія полягає в тому, щоб мати широкий спектр оновлених вакцин, тобто арсенал доступних щеплень включатиме адаптивні вакцини, розроблені для відповіді на нові варіанти.

Напередодні EMA схвалила вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna, адаптовані для боротьби зі старішим субваріантом Omicron BA 1.

Версія Pfizer, оновлена для домінуючих зараз штамів BA 4 і 5, має бути дозволена в середині вересня, тоді як подібний препарат Moderna також перебуває в стадії розробки.

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Кавалері наголосив, що нові вакцини, адаптовані до Omicron, будуть здебільшого зарезервовані для ревакцинацій людей похилого віку, уразливих груп населення, вагітних жінок і медичних працівників.

Натомість більшість людей отримають оригінальні вакцини, розроблені для боротьби зі штамом коронавірусу, який вперше виявили в китайському Ухані.

“Оригінальні вакцини все ще можуть захистити від важкої хвороби COVID-19 і смерті, навіть якщо вони менш ефективні в запобіганні інфекції”, - сказав керівник відділу вакцин EMA.

Серед варіантів, за якими уважно стежить агентство ЄС, є BA2.75, який зараз поширюється в Індії.

Нагадаємо, в Аргентині зафіксували спалах пневмонії "невідомого походження".

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