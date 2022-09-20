В Украину доставили 400 тысяч доз вакцины Comirnaty/Pfizer

18 сентября 2022 г. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках международной инициативы COVAX доставил в Украину 400 тысяч доз мРНК-вакцины против COVID-19 Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает Минздрав.

Особенностью этой партии вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech является то, что ее не нужно разбавлять физраствором. Она сразу готова к использованию, перед инъекцией вакцину нужно только разморозить. Это упрощает работу медицинских работников.

Первая партия, 500 тысяч доз модернизированной вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech была доставлена в Украину 23 июля 2022 года. Также 4 августа ЮНИСЕФ в рамках COVAX доставил 100 000 доз вакцины Janssen (Jcovden).

Вместе с международными партнерами мы продолжаем доставлять в Украину вакцины против COVID-19. С приближением осенне-зимнего периода особенно важно защититься от коронавирусной болезни, ведь как показывает опыт прошлых лет, в это время резко увеличивается заболеваемость», – подчеркнул Игорь Кузин, замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины.

За прошедшую неделю в Украине было зафиксировано более 36 тысяч случаев заболевания COVID-19 – только вакцинация может облегчить течение болезни, защитить от рисков госпитализации и смерти вследствие коронавирусной болезни.

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Вакцина была распределена и доставлена Министерством здравоохранения в 23 области и город Киев. Например, Львовская область получила более 43 тыс. доз, Днепропетровская – почти 55 тыс., Одесская – более 42 тыс., Киев – почти 59 тыс. доз вакцины Comirnaty/Pfizer.

« Вакцинация – важный приоритет во время чрезвычайных ситуаций в гуманитарной сфере и одно из ключевых направлений работы ЮНИСЕФ, направленной на защиту и благополучие детей и их родителей. ЮНИСЕФ будет продолжать помогать Украине обеспечивать доступ к иммунизации и соблюдать холодовую цепь для вакцин», – сказал Мурат Шахин, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Д-р Ярно Хабихт, представитель ВОЗ в Украине, отметил: «ВОЗ продолжает поддерживать украинскую систему здравоохранения через предоставление вакцин в рамках COVAX и научила более 30 тысяч медицинских работников безопасному и эффективному использованию вакцин против COVID-19, включая применение вакцины. Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Мы призываем всех, особенно пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и из групп риска, получить первичную прививку и бустерные дозы против COVID-19 и защитить себя и других в осенне-зимний период».

Comirnaty от Pfizer-BioNTech – это мРНК-вакцина, имеющая в своем составе молекулы матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), кодирующей шиповидный белок оболочки коронавируса SARS-CoV-2. После введения вакцины эта мРНК попадает в клетки человеческого организма и придает им своеобразную «инструкцию», как создать этот белок. Иммунная система узнает, что белок не принадлежит человеку, и производит антитела к нему. Так организм учится, как защититься при встрече с настоящим вирусом.

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Вакцина разрешена для экстренного внедрения Всемирной организацией здравоохранения. В Украине вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России Украина получает вакцины против коронавирусной болезни только безвозмездно в рамках COVAX – международной инициативы, которая способствует доступу к эффективным и безопасным вакцинам против COVID-19 для всех стран. Снабжение от имени инициативы продолжится, чтобы защитить как можно больше людей в Украине от коронавирусной болезни.

Вакцинироваться против COVID-19 в Украине могут все взрослые и дети от 12 лет. Бустерную дозу могут сделать все люди старше 18 лет. Также в Украине разрешили введение второй бустерной дозы вакцины против коронавирусной болезни всем людям в возрасте от 60 лет, а также людям в возрасте 18-59 лет с сопутствующими болезнями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19.

ВОЗ, ЮНИСЕФ, GAVI, ЕС, Великобритания, USAID продолжают поддерживать Украину по вакцинации против COVID-19, и будущие поставки будут гарантировать, что как можно больше людей получат защиту.

Поставка вакцины Comirnaty/Pfizer стала возможной благодаря финансовой поддержке USAID.

Справка:

Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам против COVID-19 для каждой страны мира. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин против COVID-19. COVAX работает с организациями гражданского общества, производителями вакцин, правительствами США, Великобритании, Европейского Союза, Всемирным банком и другими.

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