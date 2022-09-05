Наразі збільшується кількість заражених і госпіталізацій. Це осіння хвиля, яка є базовою та триватиме до весни.

В Україні відзначається збільшення кількості хворих на COVID-19 та госпіталізацій через це. Нині зафіксовано 11,5 тис хворих на коронавірус, а в лікарнях перебувають понад 3 тис пацієнтів.

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, це осіння хвиля COVID-19, яка є базовою та триватиме до весни.

"Ми поступово реєструємо все більші відносні показники за кількістю хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис, зараз це 11,5 тис, у яких було діагностовано COVID-19 та хворих. Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19, і спадати він почне в березні-квітні, а може, і на початку травня", — сказав він.

Кузін також зазначив, що наразі ключовим є показник госпіталізацій через коронавірус, він також зростає. Раніше в середньому кількість госпіталізованих на тиждень становила менше ніж 1 тис осіб. Однак наразі ця цифра збільшилася до 3,1 тис пацієнтів на тиждень.

Крім того, щотижня зростає кількість тестувань на 10-15%. За даними МОЗ, за минулий тиждень було проведено 56,5 тис. тестувань, зараз ця цифра становить 62 тис. У переважній більшості використовуються швидкі тести на рівні первинної ланки медичної допомоги.

Нагадаємо, що в Китаї закрили на карантин 21-мільйонне місто Ченду через COVID-19. Таким чином влада хоче стримати спалах коронавірусу.

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