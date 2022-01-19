В Україні скоротили термін дії COVID-сертифікату: скільки тепер він буде дійсний

В Україні скоротили термін дії COVID-сертифікату: скільки тепер він буде дійсний

Тепер в усіх, хто вакцинувався бустером, термін дії сертифіката в "Дії" буде продовжений на 270 днів (9 місяців).

Кабінет міністрів України скоротив строк дії "зеленого" сертифікату вакцинації від 365 (1 рік) до 270 днів (9 місяців). Після бустерної дози сертифікати також будуть діяти 270 днів.

Про це стало відомо з засідання уряду 19 січня.

"Тепер всі, хто вакцинувався бустером, третьою (дозою), відразу термін дії сертифіката, який генерується в "Дії", буде продовжений на 270 днів (9 місяців)", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що країни Європейського Союзу почали скорочувати строк чинності СОVID-сертифікатів до 270 днів. Зокрема таке рішення вже ухвалили Ліхтеншейн, Німеччина, Литва, Латвія, Австрія, Чехія.

Проте вже від 1 лютого 2022 року для всіх 27 країн ЄС сертифікат буде дійсним також протягом 9 місяців.

"Отже, для належної взаємодії із довірчою мережею Європейського Союзу та з урахуванням результатів спостережень щодо періоду дієвості вакцин, Україні також доцільно застосувати зазначений строк", - йдеться в документі ухвали.

Нагадаємо, від 6 січня в Україні всім охочим громадянам віком від 18 років дозволили робити бустерне щеплення проти COVID-19 за умови, що від мосенту введення другої дози вакцини пройшло не менше 6 місяців.

Водночас регулятори Європейського Союзу попередили, що часті ревакцинації проти коронавірусу можуть негативно вплинути на імунну систему.

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