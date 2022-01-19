В Украине сократили срок действия COVID-сертификата: сколько теперь он будет действителен

В Украине сократили срок действия COVID-сертификата: сколько теперь он будет действителен

Теперь у всех, кто вакцинировался бустером, срок действия сертификата в "Дія" будет продлен на 270 дней (9 месяцев).

Кабинет Министров Украины сократил срок действия "зеленого" сертификата вакцинации от 365 (1 год) до 270 дней (9 месяцев). После бустерной дозы сертификаты будут действовать 270 дней.

Об этом стало известно с заседания правительства 19 января.

"Теперь все, кто вакцинировался бустером, третьей (дозой), сразу срок действия генерируемого в "Дія" сертификата будет продлен на 270 дней (9 месяцев)", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что страны Европейского Союза начали сокращать срок действия СОVID-сертификатов до 270 дней. В частности, такое решение уже приняли Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия.

Однако уже с 1 февраля 2022 года для всех 27 стран ЕС сертификат будет действителен также в течение 9 месяцев.

"Следовательно, для надлежащего взаимодействия с доверительной сетью Европейского Союза и с учетом результатов наблюдений по периоду действенности вакцин, Украине также целесообразно применить указанный срок", — говорится в документе определения.

Напомним, с 6 января в Украине всем желающим гражданам в возрасте от 18 лет разрешили делать бустерную прививку против COVID-19 при условии, что от мессента введение второй дозы вакцины прошло не менее 6 месяцев.

В то же время, регуляторы Европейского Союза предупредили, что частые ревакцинации против коронавируса могут негативно повлиять на иммунную систему.

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