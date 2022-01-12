У ЄС заявили, що часті бустерні дози проти COVID-19 шкодять здоров'ю

У ЄС заявили, що часті бустерні дози проти COVID-19 шкодять здоров'ю

Бустерні дози вакцини можна зробити максимум не більше ніж дві.

Регулятори Європейського Союзу попередили, що часті ревакцинації проти коронавірусу можуть негативно вплинути на імунну систему.

Про це пише видання Bloomberg.

За данами агентства, повторні бустерні дози кожні чотири місяці можуть послабити імунну систему. " Бустерні вакцини можна зробити один раз, а може й двічі, їх не потрібно повторювати постійно", – сказав Марко Кавалері, керівник відділу біологічних загроз здоров’ю та стратегії вакцин EMA на брифінгу у вівторок.

У свою чергу він порекомендував робити між програмами ревакцинації великі інтервали.

Про те, що бустери не допоможуть у захисті від коронавірусу, повідомляли раніше у ВООЗ. Такий висновок зробили кексперти Технічної консультативної групи ВООЗ.