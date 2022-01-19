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В Україні у 8 регіонах виявлено штам "Омікрон": список

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В Україні у 8 регіонах виявлено штам "Омікрон": список

УНІАН

Захворювання виявлено методом ПЛР-тестування.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, де саме в Україні зафіксовано випадки захворювання на "Омікрон". Наразі появу штаму виявили у 8 регіонах.

Про це пише РБК-Україна.

За словами Ляшка, на 18 січня в Україні підтверджено "Омікрон" у 8 регіонах, зокрема:

  • Київ,
  • Дніпропетровська область,
  • Житомирська область,
  • Київська область,
  • Одеська область,
  • Полтавська область,
  • Тернопільська область,
  • Львівська область.

"Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19.

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