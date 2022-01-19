В Україні у 8 регіонах виявлено штам "Омікрон": список

Захворювання виявлено методом ПЛР-тестування.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, де саме в Україні зафіксовано випадки захворювання на "Омікрон". Наразі появу штаму виявили у 8 регіонах.
Про це пише РБК-Україна.
За словами Ляшка, на 18 січня в Україні підтверджено "Омікрон" у 8 регіонах, зокрема:
- Київ,
- Дніпропетровська область,
- Житомирська область,
- Київська область,
- Одеська область,
- Полтавська область,
- Тернопільська область,
- Львівська область.
"Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", - зазначив міністр.
Нагадаємо, уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19.
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