В Україні у 8 регіонах виявлено штам "Омікрон": список

В Україні у 8 регіонах виявлено штам "Омікрон": список

Захворювання виявлено методом ПЛР-тестування.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, де саме в Україні зафіксовано випадки захворювання на "Омікрон". Наразі появу штаму виявили у 8 регіонах.

Про це пише РБК-Україна.

За словами Ляшка, на 18 січня в Україні підтверджено "Омікрон" у 8 регіонах, зокрема:

Київ,

Дніпропетровська область,

Житомирська область,

Київська область,

Одеська область,

Полтавська область,

Тернопільська область,

Львівська область.

"Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19.

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