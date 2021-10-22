Тисяча смертей щодня: Данілов сказав, кому найбільше загрожує COVID-19

Секретар РНБО вважає, що тільки збільшивши кількість вакцинованих в Україні можна уникнути великих проблем.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов попередив, що під час піку захворювання на коронавірус в Україні від хвороби помиратиме понад тисячу людей щодоби.

Про це він повідомив у п’ятницю, 22 жовтня, на брифінгу за результатами засідання РНБО.

За його словами, Україна тільки починає входити в пік епідемії, а вже є новий рекорд за померлими від коронавірусної інфекції. Кількість смертей серед невакцинованого населення, за прогнозами, буде тільки збільшуватися.

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“Кількість людей, які будуть гинути від ковіду, може перевалити за 1000 осіб. Проблема саме у вакцинації", - сказав Олексій Данілов.

На думку секретаря РНБО, у разі, якщо Україна не вийде на кількість щеплень 350 тисяч на добу, “у нас будуть проблеми”.

Нагадаємо, наразі менше п'яти відсотків українських компаній ставлять як умову COVID-вакцинацію, щоб той чи інший кандидат міг стати їхнім співробітником.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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