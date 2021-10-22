Тисяча смертей щодня: Данілов сказав, кому найбільше загрожує COVID-19

Секретар РНБО вважає, що тільки збільшивши кількість вакцинованих в Україні можна уникнути великих проблем.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов попередив, що під час піку захворювання на коронавірус в Україні від хвороби помиратиме понад тисячу людей щодоби.
Про це він повідомив у п’ятницю, 22 жовтня, на брифінгу за результатами засідання РНБО.
За його словами, Україна тільки починає входити в пік епідемії, а вже є новий рекорд за померлими від коронавірусної інфекції. Кількість смертей серед невакцинованого населення, за прогнозами, буде тільки збільшуватися.
“Кількість людей, які будуть гинути від ковіду, може перевалити за 1000 осіб. Проблема саме у вакцинації", - сказав Олексій Данілов.
На думку секретаря РНБО, у разі, якщо Україна не вийде на кількість щеплень 350 тисяч на добу, “у нас будуть проблеми”.
Нагадаємо, наразі менше п'яти відсотків українських компаній ставлять як умову COVID-вакцинацію, щоб той чи інший кандидат міг стати їхнім співробітником.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.