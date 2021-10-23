В Украине еще две области переходят в "красную" зону

Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Ровенская и Николаевская области из-за вспышки коронавируса от 26 октября переходят в "красную" зону карантина.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.
Решение о переходе двух области 23 октября приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Государственная комиссия решила установить 26 октября 2021" красный "уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей. Также применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для" красного "уровня эпидемической опасности", — говорится в решении комиссии.
Также в соответствии с решением комиссии 23 октября в "красную" зону карантина переходит Сумская область.
Напомним, что по состоянию на 20 октября в "красной" зоне находится пять областей.
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