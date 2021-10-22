Лікарка назвала симптом COVID-19, після якого потрібно негайно звертатись до медиків

Також львівська лікарка закликала не займатись самолікування коронавірусу.

Тим хворим на коронавірус, які мають високу температуру та не можуть її "збити", потрібно негайно звертатись до сімейного лікаря.

Про це повідомила завідувачка Центру терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Марта Сайко, передає журналіст ТСН.ua.

"Потрібно звертатись до лікарів, якщо температура тіла, яка не піддається корекції. Тобто хворий п'є нестероїдні протизапальні, жарознижувальні медикаменти, проте температура не спадає. Також ті хворі, в яких швидко піднімається температура тіла і вона постійно утримується, то також прошу вас звертатись до сімейного лікаря. Бо це ознака того, що йде ураження легень. І якщо з цим нічого не робити, то можуть бути великі пошкодження легеневої тканини і тоді людей госпіталізують у важкому стані. Бо пошкодження легеневої тканини призводить до того, що в хворих настає киснева недостатність. А тому ті, в кого температура зберігається більше 5 днів - звертайтесь до лікаря", - каже Марта Сайко.

Лікарка також закликала українців не займатись самолікуванням. Вона наголосила, що методи "народної медицини" не допомагають під час лікування коронавірусу.

"Не займайтесь самолікуванням. Має бути базове лікування, призначене сімейним лікарем. Не йдіть в аптеки та не купуйте антибіотики різних поколінь. Є протокол, за яким лікують COVID-19. Бо люди, які лікуються самостійно, потім потрапляють до нас із різними ускладненнями", - наголосила Марта Сайко.

Нагадаємо, лікарка зі Львова розповіла про особливості перебігу COVID-19.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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