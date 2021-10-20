В Одесі почали сортувати хворих на Сovid-19, які потребують госпіталізації, - волонтерка

Лікарів у "ковідних" відділеннях не вистачає.

У лікарнях Одеси склалася критична ситуація з госпіталізацією хворих на коронавірус. Через велику кількість хворих у лікарнях людей почали сортувати на тих, хто потребує термінової госпіталізації, а кому не потрібно.

Про це повідомила одеська волонтерка Катерина Ножевнікова.

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Вона розповіла про кілька випадків, коли хворих на вірус людей не госпіталізували у лікарні, бо, за словами медиків, немає місць.

"Мама хвора. Не надовго. Але на моїх очах слабшає. Швидка не їде годинами. Покликали всі лікарні - місць немає. Допоможіть мені... Катя, мама померла. Ми все ще не дочекалися швидкої допомоги і не знайшли собі місця", - отримала волонтерка повідомлення.

Ще одне повідомлення від родичів хворого чоловіка. "Чоловіча сатуруація 70. Поразка легень 60. Місць немає. У швидкій їздять кілька годин. Стан погіршується на очах. Допоможіть мені. Подзвонила всім. Катя не має місць. Я чекав годину. Я знову подзвонила - раптом з 'явилося місце. Місця немає", - розповідає одеситка.

Після цього вона зателефонував усім, хто може бути тільки вище за головних лікарів - місце знайшли для чоловіка, який перебував у критичному стані через коронавірус.

"Вже їдемо. Дві години майже чекаємо біля воріт. Чомусь не беруть. Родичі телефонують мені, я тим хто допомагає, вони лікарі, потім мені, я родичі. Більше 20 дзвінків. Як наслідок, прямим текстом повідомляється, що у пацієнта рак гортані і кажуть "який сенс його приймати ′′.Ось так почало діяти моє хороше, медичне сортування. Ми все ще вкладаємо нашого героя в лікарню. Кричить і погрожує" - розповіла історію волонтерка.

Волонтерка зазначає, що відсутність місць у стаціонарах намагаються приховати.

"Враховуючи дані про місця вчора "за нулем " у всіх лікарнях, може чесніше це озвучити? Щоб не витрачати час швидкої допомоги, наприклад, щоб не дати людям хибних надій? Хоча не у всіх є надія в лікарнях. Звичайно, вони до вас не підходять. Тому що 2 лікарів на 150 людей просто нереально", - написала вона.

За її словами, Одеська область досягла "лідерів" майже за всіма показниками: 58 летальних та 1606 нових випадків за добу.

" 495 смертей, + 14 % за тиждень

18912-нові випадки, + 5 % за тиждень.

40531 пацієнтів у лікарнях, + 25 % за тиждень

5431-денна госпіталізація, + 18 % за тиждень", - наводить статитиску волонтерка.

Вона запевняє, 9 з 10 людей, які просять допомоги, не вакциновані.

Нагадаємо, Одеська область та ще 3 регіони від початку доби 18 жовтня перебувають у "червоній" карантинній зоні . Йдеться про Запорізьку, Донецьку та Дніпропетровську. Тут діють жорсткі обмеження та заборони.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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