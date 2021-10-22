В лікарнях не буде пунктів вакцинації від Covid-19: очільник МОЗ назвав причину

В лікарнях не буде пунктів вакцинації від Covid-19: очільник МОЗ назвав причину

Потрібно мінімізувати контакти інфікованих пацієнтів зі здоровими людьми.

З медичних закладах заберуть пункти вакцинації населення від коронавіруної хвороби.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Очільник МОЗ пояснює, що зараз пункти вакцинації від Covid-19 виводять з лікарень заради безпеки неінфікованих людей. За його словами, потрібно мінімізувати контакти інфікованих пацієнтів зі здоровими людьми. Він додав, що щеплення населення має відбуватися в тих місцях, де це найкомфортніше для українців.

"Країни європейського регіону, які розпочали вакцинацію, за 4-5,5 місяців дійшли до порогу 70%. Це 70% свідомого населення, яке робить свідомий вибір. Далі вже розпочинається втручання держави для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед тих 30%, які чи бояться, чи мають певні антивакцинальні настрої. Альтернативи наразі немає. Ми повинні досягнути цієї цифри для того, щоб потихеньку знімати карантинні обмеження", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, яку вакцину краще використовувати тим, хто переніс інсульт і чи можна взагалі вакцинуватися від COVID-19 такій людині.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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