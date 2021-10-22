Кровотечі, ампутація ніг та суїцидальні настрої: лікарка зі Львова розповіла про особливості перебігу COVID-19

У лікарню 70% пацієнтів потрапляють вже у тяжкому стані.

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова на лікуванні із COVID-19 перебуває 381 пацієнт. У медичний заклад здебільшого госпіталізовують людей, які вже є у тяжкому стані.

Про це повідомила завідувачка Центру терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Марта Сайко.

"70% пацієнтів до нас потрапляють вже у тяжкому стані. Навесні "важких" пацієнтів було менше, десь лише 50%. Хворі поступають із важкою дихальною недостатністю та значним ураженням легень. Також хворі на коронавірус страждають і на психологічні розлади - у них може бути депресія, відчуття неспокою та навіть суїцидальні настрої. У коронавірусне відділення щодня приходить психіатр. Ще навесні такі випадки були поодинокі, а зараз - це постійно", - каже Марта Сайко.

Також медикиня повідомила, що хворих на коронавірус все частіше є ускладнення, зокрема - тромбози. Через це трьом людям ампутували кінцівки.

"Ще одне ускладнення - це кровотечі. Це - кишкові кровотечі, дві жінки у нас були із матковими кровотечами. Ми, медики, навесні думали, що гіршого вже не може бути. Зараз ми побачили, що таки може. Ми сподівались, що українці будуть свідомі та вакцинуються і цього всього не буде. Але зараз ситуація критична. Ми працюємо цілодобово. Щодоби поступає по 45 пацієнтів. А це - великі об'єми роботи", - каже Марта Сайко.

Лікарка закликала українців вакцинуватись та наголосила, що тоді люди зможуть перехворіти коронавірусом у легкій формі.

"У нас у відділенні з 381 пацієнта є 15 вакцинованих. Але їхній перебіг хвороби середньої важкості: вони не кисневозалежні. В реанімації немає жодного вакцинованого. Ми вчора виписали 90-річного дідуся, який був вакцинований, він зміг перемогти хворобу", - наголошує Марта Сайко.

Лікарка додала, що зараз є багато летальних випадків через COVID-19. Це негативно впливає на психологічний стан медичного персоналу.

"У мене медсестри втрачають свідомість, вони йдуть з роботи пригнічені. Так сама із лікарями. А тому ми закликаємо вакцинуватись та брати відповідальність за своє здоров'я. Бо коли трапляється горе, то винні лікарі, медсестри, санітари, але тільки не хворий", - наголосила завідувачка центру терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, професор розповів, чим відрізняється "Дельта" і який штам буде домінувати в Україні.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Новини України: у столиці викрили лабораторію з видачі фальшивих ПЛР-тестів на коронавірус

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання