Як визначити, чи буде у хворого на коронавірус важкий перебіг недуги: вчені виявили новий метод

Як визначити, чи буде у хворого на коронавірус важкий перебіг недуги: вчені виявили новий метод

Новий тест може вказати на ризики запалення легень - ключового показника важкого перебігу коронавірусної хвороби, кажуть дослідники.

Міжнародна група дослідників представила новий підхід для оцінки ризиків важкої форми коронавірусу. Науковці виявили біологічну ознаку, яка може допомогти виявили людей з високим ризиком розвитку важкої форми COVID-19 ще на самому початку недуги.

Як повідомляє WEHI, науковці зробили аналіз різних генів, пов'язаних із надмірним запаленням легень.У своєму дослідженні дослідники використовували передові методи для скринінгу генів, пов'язаних із надмірним запаленням в легенях – ключовим показником тяжкого стану COVID-19

За їхніми словами, новий тест може вказати на ризики запалення легень за унікальними для коронавірусу патернами. За його допомогою вчені планують заздалегідь визначати найвразливіших пацієнтів ще на початковому етапі. Науковці заявляють, що це дозволить суттєво скоротити смертність від епідемії.

Зразки аналізів здали 30 пацієнтів у трьох групах: 10 з яких - хворі на COVID-19, 10 з грипом H1N1 і 10 здорових людей.

Науковцям вдалося створити модель транскрипції генів, що показують вплив коронавірусу та вірусу грипу H1N1 на різні частини легень.

За словами дослідників, ген IFI27 виявився найбільш надійним показником тяжкого запалення у випадку захворювання на COVID-19.

"Дослідження підтвердили, що експресія IFI27 у людей із коронавірусом тісно пов'язана з тяжкістю хвороби. Це означає, що ми можемо відразу оцінити рівні IFI27 у крові незалежно від перших симптомів пацієнта", – пояснила одна з дослідниць Мелісса Девіс.

Саме таким чином науковці мають намір швидко визначати найбільш уразливих людей, щоб попередити важкі ускладнення під час захворювання.

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