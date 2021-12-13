В Украине две области покинут "красную" зону: когда там смягчат карантин

В Украине две области покинут "красную" зону: когда там смягчат карантин

Смягчат карантин в Винницкой и Хмельницкой областях с 15 декабря.

В Украине еще две области будут выведены из "красного" уровня эпидемической опасности. Речь идет о Винницкой и Хмельницкой областях.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

По его информации, такое решение было принято сегодня, 13 декабря, во время очередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам заседания, карантин будет смягчен с 15 декабря. Отметим, Винницкая и Хмельницкая области из "красной" зоны карантина перейдут сразу в "желтую".

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

Напомним, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина – для невакцинированных граждан ужесточили карантинные меры безопасности. Теперь посещать общественные учреждения в желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет либо "желтый" COVID-сертификат, либо справку 063/о (справка о выздоровлении).

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении. Таким образом, в желтом уровне эпиднебезопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Следует отметить, что по состоянию на 13 декабря в "красном" уровне эпидемической опасности находятся 10 областей.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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