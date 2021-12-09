Підходять не усі: Радуцький назвав кращі СOVID-вакцини для бустерної дози

Для бустерної дози краще використовувати мРНК вакцину, сказав Радуцький.

Вакцини Coronavac та AstraZeneca не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19. Для бустерної дози краще використовувати мРНК вакцини, йдеться про Рfizer та Moderna.

Про це розповів "Суспільному" голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький.

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"Все ж таки для бустерної дози краще використовувати мРНК вакцину, а не вакцини векторні чи інактивовані. От Coronavac, ми зараз ведемо перемовини з виробником Coronavac. Вони самі не впевнені. Тобто вони ще не кажуть, що їхньою вакциною можна робити третю дозу. Там питання ще є", — зазначив депутат.

Він також зауважив, спливає термін дії препарату AstraZeneca, яка не передбачає використання "бустерних" доз.

Раніше повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я планує запровадити бустерне щеплення від COVID-19 у середині січня 2022 року. Вона поки буде доступна для груп ризику.