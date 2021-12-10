Віртуальні картки для отримання тисячі за вакцинацію оформили вже понад 300 тис. українців - Федоров

Більшість банків наразі проходить процес підключення.
Від 9 грудня українські банки почали випускати віртуальні карти для проєкту "єПідтримка", що передбачає виплати по тисячі гривень для вакцинованих українців.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Вчора перші банки почали випускати віртуальні карти для проекту "єПідтримка". Федоров повідомив, що на цей момент вже відкрито 302 310 банківських кар. З них:
- Монобанк — 255 039
- Абанк — 25 611
- Альфа-банк — 21 660
За словами Федорова, решта банків проходить процес підключення.
Він також запропонував всім користувачам взяти участь в бета-тестуванні послуги.
"Старт тестування — з 13 грудня. Оновлюйте "Дію" в маркетах вже зараз, записуйтеся прямо в додатку і будьте першими, хто скористається послугою", — повідомив Федоров.
Нагадаємо, тисячу гривень, які отримає кожен вакцинований українець від 19 грудня незалежно від дати щеплення, буде виплачено на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно буде.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.