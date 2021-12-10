Віртуальні картки для отримання тисячі за вакцинацію оформили вже понад 300 тис. українців - Федоров

Віртуальні картки для отримання тисячі за вакцинацію оформили вже понад 300 тис. українців - Федоров

Більшість банків наразі проходить процес підключення.

Від 9 грудня українські банки почали випускати віртуальні карти для проєкту "єПідтримка", що передбачає виплати по тисячі гривень для вакцинованих українців.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вчора перші банки почали випускати віртуальні карти для проекту "єПідтримка". Федоров повідомив, що на цей момент вже відкрито 302 310 банківських кар. З них:

Монобанк — 255 039

Абанк — 25 611

Альфа-банк — 21 660

За словами Федорова, решта банків проходить процес підключення.

Він також запропонував всім користувачам взяти участь в бета-тестуванні послуги.

"Старт тестування — з 13 грудня. Оновлюйте "Дію" в маркетах вже зараз, записуйтеся прямо в додатку і будьте першими, хто скористається послугою", — повідомив Федоров.

Нагадаємо, тисячу гривень, які отримає кожен вакцинований українець від 19 грудня незалежно від дати щеплення, буде виплачено на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно буде.

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