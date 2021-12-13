Коронавірус в Одеській області: за минулу добу жодного померлого

Коронавірус в Одеській області: за минулу добу жодного померлого

У регіоні зафіксували 394 випадки COVID-19.

За минулу добу в Одеській області коронавірус виявили у 394 людей. 668 громадян одужали. Померлих від ускладнень немає.

Про це повідомили на сайті МОЗ.

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Найбільше випадків хвороби виявили в Києві (570). На другому місці - Одеська область (394), на третьому – Волинська (310).

Як уточнили у МОЗ, за весь час пандемії в Одеській області:

захворіли 235 011 громадян,

одужали 194 990 людей,

померли 5 394 пацієнти,

наразі хворіють 34 627 мешканців області

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 13 грудня зафіксовано 4 073 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 188 людей, 9 966 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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