Постійні мутації вірусу: в МОЗ Німеччини пояснили, чому COVID неможливо перемогти у найближчі роки

Постійні мутації вірусу: в МОЗ Німеччини пояснили, чому COVID неможливо перемогти у найближчі роки

Людству не вдасться повністю перемогти коронавірус у доступному для огляду майбутньому - чотири роки, переконаний Карл Лаутербах.

Людству не вдасться повністю перемогти коронавірус найближчими роками. Одна з причин цьому - постійні мутації вірусу.

У цьому переконаний голова Міністерства охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах.

Таку думку Лаутербах висловив в інтерв'ю для Bild.

"Нам не вдасться повністю перемогти коронавірус в доступному для огляду майбутньому - чотири роки. Потрібно бути реалістами", - заявив він.

Як зазначив міністр, захворювання регулярно мутує і нові варіанти часто фіксують у людей з імунодефіцитом, аутоімунними захворюваннями, або ж онкологією.

Зазначимо, що новий голова МОЗ Німеччини є прихильником обов’язкової вакцинації. За його словами, за чіткої кампанії щеплення нові варіанти коронавірусу не являтимуть загрози людству. Водночас вакцинація перешкоджатиме подальшому поширенню вірусу.

Втім, як зауважив Лаутербах, ймовірно, бустерного щеплення на тлі стрімкого поширення нового штаму "Омікрон” - буде недостатньо. Однак введення четвертої дози залежатиме від того, чи з’являтимуться нові штами та як люди переноситимуть південноафриканський варіант.

Нагадаємо, вакцини Coronavac та AstraZeneca не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19. Для бустерної дози краще використовувати мРНК вакцини, йдеться про Рfizer та Moderna.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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